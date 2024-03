Ciclismo, il fiorentino del team Hopplà Petroli si aggiudica l’edizione numero 62 della Coppa Fiera di Mercatale. Scatto bruciante e trionfo sotto la pioggia per Belleri

MONTEVARCHI

Il fiorentino Michael Belleri con un finale strepitoso ha vinto la 62esima Coppa Fiera di Mercatale Valdarno, o Coppa di Primavera. A cinque chilometri dal traguardo sull’erta di Capo San Marco, con uno scatto bruciante ha piantato i due compagni di fuga, e giù a capofitto per la discesa fino a Rendola ed al traguardo. Una bella fuga, contrastata da Franchini e Zamperini, con Belleri che ha tenuto con determinazione l’esiguo vantaggio di soli tre secondi, vincendo in solitudine, e soprattutto tanto merito. Poi vari gruppetti di corridori più distanziati. Un finale di gara spettacolare, che nelle precedenti edizioni non si era gustato. Il vincitore Belleri era visibilmente emozionato all’arrivo. " Ha piovuto sempre durante la corsa, strada viscida, pericolosa specie nelle discese a 60 chilometri dal traguardo sono partito verso l’erta. La pioggia ha reso più duro il percorso - ha detto Belleri - Ma io stavo benissimo, ha provato la fuga, mi hanno seguito il polacco e Zamperini. Abbiamo fatto il vuoto, poi La selezione finale sul Capo San Marco".

Ottima l’organizzazione e tutti i servizi, le staffette, direttori di corsa Fabrizio Carnasciali e Enzo Amantini la giuria con Giovanni Nencetti, Linda Bettoni, Michela Michelotti, Tani Fabio, speaker Nicola Telari. Nonostante la pioggia costante che ha accompagnato questa edizione, due ali di folla con gli ombrelli aperti hanno assistito sul lungo rettilineo all’arrivo e lungo il percorso. E’ la prima volta che si assiste ad un finale tanto entusiasmante in questa 62esima Coppa Ciclistica di Mercatale, senza tradire le aspettative e soddisfare la passione di migliaia di appassionati delle due ruote.

Ordine d’arrivo: 1° Michael Belleri (Hopplà Petroli) Firenze km 139,200 3h e 27’, media km 40,348 kmh; 2° Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera) a 3’’; 3° Edoardo Zamperini (U.C . Trevigiani) a 5’’; 4° Riccardo Perani ( U.C. Trevigiani) s.t.; 5° Simone Grigioni (UC. Trevigiani); 6°Pietro Sterbini; 7° Federico Guzzo; 8° Filip Jakui; 9° Etienne Grimod; Leonardo Vesco. Partiti 203, arrivati 186.

Giorgio Grassi