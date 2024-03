Ciclismo. Il presidente Cartechini presenta la giovane formazione del Club Corridonia

Domani si inaugura il 2024 agonistico femminile su strada. Doppio appuntamento: under 23 al via nel Trofeo Oro in Euro di Montignoso (Massa e Carrara), juniores sull’impegnativo asfalto lombardo del Trofeo Tecnomeccanica di Volta Mantovana. All’hotel Grassetti è stata presentata da Mario Cartechini, presidente del Club Corridonia, la formazione e il sodalizio alla vigilia dell’atteso debutto annuale. Le amazzoni in maglia rossazzurra provengono da varie regioni e sono tecnicamente guidate da Orlando Vecchioni, affiancato da Paolo Caldieri, Krizia Corradetti, Francesco Foresi. Under 23: Alice Verri, Maria Grazia Amati, Eleonora Veroni, Beatrice Cesca, Elisa Lugli. Juniores: la maceratese Giulia Cerquetella, Giulia Calderini, Chiara Caporaso, Vanessa Moser, Viola Torresani, Dalila Langone. È confermato anche l’impegno dell’attività promozionale e formativa di base: sui pedali i giovanissimi, guidati da Carlo Filo e Sofia Valeriani ("Volano verso un futuro sempre più a due ruote per Corridonia" sottolinea Cartechini). I più verdi delle due ruote si ritrovano ogni martedì nel kartodromo Cogiskart dove circuitano anche i bambini ed i ragazzi disabili. Nell’incontro di vernice, i temi e i principi cardine focalizzati sono infatti quelli della socialità e dell’etica, condivisi dagli ospiti-relatori: il vicesindaco Nelia Calvigioni, il vicepresidente federciclistico regionale Massimo Romanelli, il delegato Coni provinciale Fabio Romagnoli. Pervenuti anche i saluti della consigliera regionale Anna Menghi e dello scrittore psicoterapeuta Giuseppe Baiocco.

Umberto Martinelli