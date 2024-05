Ciclismo. La Bella Equipe nella Coppa Cemes

Tutti in gara con La Belle Equipe per la quinta edizione della Coppa Cemes e tra i 150 partenti, la spuntano Fausto Baglini del G.S Baglini e Federico Rossi del Bike lab racing team. Partenza dal bar tabacchi Mauri a Mezzana ed arrivo ad Agnano in salita. Il percorso e la gara hanno visto un percorso pianeggiante di 13 km di strada da percorre per cinque volte. Grande soddisfazione degli atleti partecipanti e dell’organizzazione, che desidera ringraziare tutto lo staff coinvolto e in special modo, la Cemes spa del Gruppo Madonna, ancora una volta al fianco dello sport locale. "La famiglia Madonna – aggiunge Antonio Russo de La Belle Equipe – si è sempre dimostrata attenta, sensibile e partecipe delle nostre attività di ciclismo, allo sport in genere e all’inclusione. Vedere il ciclismo su strada, in una splendida cornice come lo sono i nostri paesaggi pisani, con il viale dei Condotti e vedere decine e decine di amanti delle due ruote sfidarsi è il segnale di una vera e gioiosa primavera sportivo agonistica". La Coppa Cemes si disputa ormai da cinque anni ed è diventata ormai una classica del ciclismo locale. La direzione della corsa è stata affidata a Russo (assieme a Valerio Buoncristiani) che ringrazia la municipale di San Giuliano Terme e quella di Cascina oltra al Gruppo sportivo Porta a Mare. La Belle equipe nasce nel cuore del centro storico pisano, in via Mercanti 23, e la squadra di ciclismo, è la prima squadra agonistica del centro storico di Pisa dal dopoguerra, ed è nata nel 2016. L’ associazione sportiva La Belle Equipe ha cercato di colmare il vuoto nella città rimasta per molti anni senza una squadra di ciclismo.

Carlo Venturini