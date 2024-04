Ciclismo. Menghini comanda il Cappello d’oro

Veloce, vincente e piazzato, il diciannovenne friulano Alessio Menghini ribadisce il ruolo di battistrada nel Cappello d’Oro, circuito élite – under 23. Allo stesso modo, la veneta General Store – Essegibi - F.lli Curia mantiene il comando nel Gran Premio Mille Cappellini riservato alle società. La challenge cadetta sta vivendo l’intensa primavera della 33ª edizione, per la gestione del padre fondatore Demetrio Iommi. Dopo il trittico d’apertura fiorentino-trevigiano-maceratese, la prossima tappa si disputerà domenica sull’asfalto ravennate. Si correrà a Reda di Faenza, per la Coppa Caduti di Reda – 69° Giro di Romagna. Il Trofeo Cappello d’Oro - Memorial Paolo Piazzini - Memorial Franco Bellucci rientrerà nelle Marche a maggio, quando Castelfidardo ospiterà l’internazionale Duegiorni marchigiana: sabato 25 e domenica 26. La lunga sfida proseguirà fino all’autunno. L’acceso finale tradizionale verrà vissuto particolarmente a Montecosaro, il cui ultimo Trofeo Santissima Addolorata è andato al laziale Francesco Parravano, che si è calcato in testa il ‘Cappello’ 2023. Classifiche 33° Cappello d’Oro: 1.Alessio Menghini (General Store - Essegibi - F.lli Curia) p.19; 2.Daniel Skerl (Cycling Team Friuli Victorious) p.m. Michael Belleri (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) p.15; 4.Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus) p.m. Matteo Baseggio (Treviiani Energiapura Marchiol), Simone Buda (Solme Olmo) p.12; 7.Tommaso Dati (Biesse - Carrera) p.m. Lorenzo Galimberti (Biesse - Carrera), Garcia Trejo Carlos Alfonso (Messico - A.R. Monex Pro Cycling) p.10;

33° GP Mille Cappellini: 1.General Store - Essegibi - F.lli Curia p.34; 2.Biesse - Carrera p.25; 3.Hopplà Petroli Firenze Don Camillo p.23; 4.Cycling Team Friuli Victorious p.21; 5.Trevigiani Energiapura Marchiol p.17; 6.Team Technipes #inEmiliaRomagna p.16; 7.Aran Cucine Vejus p.m. Solme Olmo p.12; 9. A.R.Monex Pro Cycling p.m.Zalf Euromobil Désirée Fior p.10.

Umberto Martinelli