Ciclismo Nel meeting regionale “Franco Ballerini“. Alessio Martinelli non conosce rivali. Poker di vittorie

Ancora una vittoria per Alessio Martinelli (nella foto), il giovanissimo corridore del Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella“ che nel meeting regionale corso sulle strade di Viareggio e dedicato a “Franco Ballerini“, cala il poker conquistando il quarto successo consecutivo nella categoria G2 (età 8 anni). Con 25 bambini la via nella categoria, in rappresentanza di tutta la Toscana e su un circuito di 1450 metri da percorrere tre volte in zona pinete, il forte ciclista carrarese ha controllato gli avversari nei primi due giri per poi accelerare nel terzo ed ultimo giro, vincendo tranquillamente a braccia alzate e superando nell’ordine Baldini (Gs Fabrimar) e Colacino (Gs Costa Etrusca). Così, dopo il secondo posto di Coltano, Martinelli mette in bacheca quattro successi consecutivi (Ponsacco, Calcinaia, Pontedera e Viareggio). Grande soddisfazione è espressa dagli allenatori Nico Fioravanti e Alessio Corradi, ma soprattutto dalla società che non vinceva un meeting regionale da parecchi anni.

Nello stesso meeting, buona prova anche per Giacomo Toscano che chiude la gara dei G6 (età 12 anni) nella coda del gruppo. Intanto il sodalizio rossonero di Bonascola è al lavoro per l’organizzazione del 12° trofeo “Gianfranco Ginesi“ e del primo “Claudio Merli“ in programma a Carrara il 16 giugno e riservati alle categorie dei giovanissimi.

ma.mu.