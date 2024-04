Ciclismo, nonostante il meteo buona la presenza del pubblico lungo il percorso e all’arrivo. Scatto vincente di Goretti per il memorial Pagni

di Giorgio Grassi

MONTEVARCHI

Con una volata irresistibile Giorgio Bramini Goretti ha messo in fila il primo gruppo di 30 corridori, sfrecciando sul traguardo di Viale Matteotti di Montevarchi, al termina di una gara massacrante, tra le salite e la costante pioggia, conquistando meritatamente la vittoria. L’atleta di Perugia ha quindici anni, ed è alle prime battute con la nuova categoria. "E’ stata una corsa durissima per le rampe e la battente pioggia. Sull’erta di Caposelvi ero un po’ indietro, ce l’ho messa tutta, sono salito in testa e nel vialone mi sembrava di volare", ha commentato il vincitore del Terzo Memorial Pagni Roberto. "Dedico questo mio successo importante al nonno Franco Brugnami che andava molto forte, ha corso con Bartali, Coppi,Magni, Anquetil e tanti altri campioni - ha subito aggiunto il vincitore - Ad una tappa del Tour de France stava per indossare la maglia gialla, ma a causa di una caduta non riuscì a compiere questa impresa. Spero di poterlo imitare". In gara tanti corridori extraregionali ed alcuni stranieri per una corsa che si è svolta interamente sotto la pioggia, ma nonostante questo era davvero nutrita la presenza di appassionati e tifosi, sia lungo il percorso che al traguardo per spingere i tanti atleti in gara. Ottima l’organizzazione a cura del l’Olimpia Valdarnese, di cui è presidente Francesca Bindi Sarri. L’Olimpia compie tra l’altro in questa stagione 63 primavere di intensa e prolifica attività sportiva a livello giovanile. Apprezzato il lavoro della giuria con presidente Marcello Occhini, e composta da Franco Neri, Alessandra Paolini, mentre speaker della corsa è stato Alessio Cecconi, i direttori di corsa Fabrizio Carnasciali e Giampaolo Casucci.

Ordine d’arrivo gara Allievi: 1) Goretti Bramini Giorgio (Gubbio Ciclismo) km 57 ore 1’ e 36’’, media km 35,625; 2) Nicola Cerame (Ciclis Varsalona) s.t.; 3) Niccolò Renzi (Civitanova Bike) s.t.; 4) Lorenzo Luci (G.S. Iperfinish); 5) Lorenzo Ferraro (Team Coratti); 6) Matteo Pirolo(Team Belvedere); 7) Andrea Meloni; 8)Alessandro Biscossi; 9) Stefano Cavalli, 10) Vincenzo Carosi.

Ordine d’arrivo Esordienti secondo anno: 1) Andrea Fiacco (Team Coratti) km 29,500; 2) Mattia Gastasini (U.C. Empolese) a 40’’; 3) Laerte Scappini s.t.; 4) Riccardo Frosini; 5) Davide Sdruccioli (Team Cingolini).

Ordine d’arrivo Esordienti primo anno: 1) Marco Cammarata (Polisportiva Besanese); 2) Andrea Ventura (Polisportiva Besane); 3) Niccolò Iacopi (Pedale Toscano Ponticino); 4) Ettore Mandriani (Impolese), 5) Daniele Brocchi (Polisdportiva Albergo Oliveto).