Ciclismo. Novese, la nuova stagione è già qui . I campioni di domani si presentano

La Ciclistica Novese è pronta al via per la quarantottesima stagione con una folta pattuglia di Giovanissimi ed Esordienti che è stata presentata nei giorni scorsi con la presenza dell’assessore allo sport Alessandro Fracavallo e del presidente provinciale Enzo Varini. La compagine dei Giovanissimi è composta da Cristian Neri, Eduardo Chintovan, Luca ed Edoardo Mai, Kiara Bombarda, Edoardo Cattabriga, Ilaria e Davide Scientei, Gariele Valenti, Paula Buma, Giovanni Melegari, Tommaso Pugliese, Matteo Berto, Maxim Buma, che saranno diretti da Luca Bombarda, Luca Lomellini e Giorgio Scienteie, mentre fra gli esordienti ecco Valentina Tasselli, Kara Bhatti, Matteo Bombarda, Cristian Lomellini e Riccardo Zona. Saranno guidati dall’ammiraglia da Michele D’Errico, Marco Bertulessi e Fabrizio Randoli.

Intensa anche per il 2024 sarà l’attività organizzativa della società presieduta da Rodolfo Tasselli, che si propone come uno dei principali punti di riferimento per il ciclismo giovanile della nostra provincia. Due le gare per Giovanissimi su strada a Rolo il 14 aprile ed a Novi il 21 settembre, la giornata del ciclismo giovanile per esordienti ed allievi il 19 maggio a Novi ed il 29 settembre il fuori strada a Cavezzo.

Andrea Giusti