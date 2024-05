Ciclismo, ottima prova del laziale che precede all’arrivo Di Paolo di 20 secondi. Gargiulo mette tutti in riga a Montemarciano. La Coppa Sportivi è dell’atleta della VeloSport

La 72esima Coppa Sportivi Montermarcianesi, riservata alla categoria Allievi, è stata vinta dal 16enne Federico Gargiulo che in un finale in salita, dopo una lunga fuga in coppia, ha staccato il compagno di squadra Cristian Di Paolo con cui era fuggito dopo un’ora di corsa, ed ha tagliato solitario il traguardo. L’atleta laziale del VeloSport Ferentino ha lasciato il gruppo per riprendere il suo compagno al secondo dei tre giri, e poi in perfetto accordo con lui i due sono giunti alla rampa finale a due chilometri dall’arrivo, e Gargiulo è "volato" verso una meritata vittoria. Una corsa ambita dai corridori, che è stata vinta anche da Rinaldo Nocentini, maglia gialla al Tour per otto giorni. Una rampa che nella curva di fronte alla Maestà presenta un’impennata di oltre il 20 per cento. Appena dato il via ci sono stati vari tentativi di fuga, ma tutti di brevissima durata, finché Di Paolo ha allungato in pianura e discesa ed è partito ad unirsi al compagno fuggitivo. Gargiulo lo ha raggiunto presto ed i due hanno fatto corsa solitaria. Tanti i tentativi di riprenderli, ma senza riuscita, perché i due davanti hanno inscenato un ritmo frenetico, difendendosi dal gruppo. L’ultima salita verso il traguardo, assai ripida ha fatto sgranare il plotone con gli atleti giunti alla spicciolata al traguardo, sia pure con brevi ritardi.

Ordine d’arrivo: 1) Federico Gargiulo (VeloSport Ferentino) km 60,400 ore 1 e 31’, media 39, 900; 2) Cristian Di Paolo (Velo Sport Ferentino) a 20“, 3) Alessandro Battiston (Civitanova) s.t.; 4) Niccolo’ Renzi (Civitanova), 5) Giorgio Branini, 6) Gabriele Polidori, 7) Tommaso Massanello, 8) Duccio Kovatz, 9) Ruben Papi, 10) Emerson Lacerba. Partenti 76, arrivati 45.

