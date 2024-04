Ciclismo paralimpico. Marchica vince due titoli

Ai tricolori di ciclismo paralimpico a Montesilvano, l’Anthropos Civitanova festeggia i due titoli di Leonardo Marchica e l’argento nella crono di Diego Priori. A rappresentare il gruppo Marchica, categoria T2, Priori, categoria CP4 e Giovanni Girolimini, categoria MC5 seguiti da Stefano Stacchiotti che, appesa la bici al chiodo, ha vestito i panni del dirigente accompagnatore, e Domenico Ferraro. Nelle gare in linea Marchica si è imposto in volata. La prima giornata si è chiusa in modo sfortunato con le cadute di Diego Priori a 50 metri dal traguardo, in seconda posizione, e per Giovanni Girolimini, pure lui coinvolto in una caduta. Le prove a cronometro hanno regalato la doppietta tricolore a Marchica e una parziale rivincita a Priori, secondo sul traguardo. Solo decimo Girolimini, vittima dei postumi della caduta del giorno precedente. "Gli ottimi risultati sono riusciti a sorprendermi- ha detto Nelio Piermattei, presidente dell’Anthropos –. Dopo che Stefano mi aveva comunicato di dover e voler smettere temevo una stagione da comprimari, ero però contento di poter garantire ai ragazzi un’annata ancora sulle strade a divertirsi pedalando. Leonardo ci ha regalato due gioie. Sono contento per lui e sono sicuro che continuerà a migliorare. Sono felice anche per Diego, salito ancora sul podio e sfiorato quel titolo che prima o poi arriverà. Peccato per Giovanni, ma nel ciclismo le cadute sono dietro l’angolo e fanno parte del gioco".