Ciclismo, si avvicina l’appuntamento che apre la stagione. Coppa Fiera di Mercatale. Oltre 200 atleti iscritti

Puntuale come sempre il martedì prima di Pasqua si apre la stagione ciclistica dei dilettanti nella provincia di Arezzo. L’onore spetta alla Coppa Fiera Mercatale Valdarno. Mancano appena sei giorni ed a Mercatale è tutto pronto per la 62esima edizione nazionale della grande gara ciclistica per dilettanti Under 23 ed Elite, denominata Coppa Fiera. E’ il secondo anno che è stata portata alla pari delle altre, vale a dire a 200 partecipanti, prima non aveva limiti di presenze. Sono iscritti 240 concorrenti, appartenenti a varie società italiane di prestigio. Il numero degli atleti è limitato a sei per ogni squadra. Organizza la Polisportiva Mercatale Valdarno, diretta da Fabrizio Carnasciali. Un percorso sinuoso e con saliscendi, ricco di rampe fino al 20 per cento. Il via alle ore 13.30. Salite spezza muscoli, quali il San Marco e la ripidissima erta di Caposelvi. Ecco l’intero percorso: partenza ufficiale dalla sede Zucchetti di Terranuova, poi Levane, Caposelvi, Mercatale (per sette giri), e finale per Bucine, Levane, Caposelvi, Miravalle, San Marco, picchiata sul Miravalle, Rendola e Mercatale, arrivo.

Giorgio Grassi