Ciclismo. Trofeo Modenese a San Cesario. Festeggiano nove gialloblù

Il Trofeo Modenese a S.Cesario sul Panaro con successi dei gialloblù Stefano Gozzi (foto),Marco Balberini,Eros Negrini,Massimo Corti,Renato Rivi ed Erika Gianni nel ciclocross,Chiara Gualandi Matteo Ciocci,Christian Montoro e Maurizio Baraccani nell’MTB. Ciclocross:Women: Erika Gianni (Bike XP);M1: 1° Filippo Bigi (New Bike Re)-2° Nicolas Lanfredi (Chero Group)-3° Alessio Zoboli (Modena asd);M2:1° Marco Balberini (Bici x tutti)-2° Frabcesco Isolu (RF Team)-3°Davude Coltro(idem):M3: 1°Stefano Gozzi (Alpacas Mo) - 2° Maurizio Cavani (BHS Team) - 3° Michele Barbolini (Ravonese);M4: 1° Paolo Strullato (Chero Group)-2° Francesco Corradini( Pengo)- 3° Luca Verucchi (Team Amig);M5: 1° Eros Negrini (Pro Cycling) - 2° Enzo Negrini (Prosaiclin) - 3° Andrea Pighi (Parkpre);M6: 1°Massimo Corti (Hill Cycling) - 2° Alberto Tomesani (Valsabike)- 3° Enzo Michelini (BHS) ; M7: 1° Renato Rivi (Hill Cycling)- 2° Fausto Fornaciari (Squadrareggio) - 3° Bruni Spadoni (New Bike Re); M8: 1° Mimmo Toni (Iaccobike) - 2° Giorgio Goldoni ( Team Virginia)-3° Marco Giaroli (Squadrareggio); MTB Women: 1^ Chiara Gualandi (Sportissimo) . 2^ Sonia Saccani (Parma); M1: 1° Filippo Bigi (New Bike Re):M2: 1° Matteo Ciocci (Vernia Bike);M3: 1° Giovanni Ceglia (New Bike);M4: 1° Claudio Pizzotto (lodi);M5: 1° Chirstian Montoro (BHS);M6: 1° Tiziano Galassi (Vernia Bike);M7: 1° Fedele Travaglioli (New Bike Re): M8: 1° Maurizio Baraccani (Bici x tutti Gorzano). Andrea Giusti