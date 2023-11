Ciclocross a Misano Adriatico. Sul circuito romagnolo. Mery Guerrini è imprendibile

I crossisti maceratesi sono protagonisti sull’anello di Misano Adriatico dove Mery Guerrini ribadisce ancora una volta il vincente stato di forma aggiudicandosi la sfida delle amazzoni Women nella tappa dell’Adriatico Cross Tour. Sono tre le presenze sul podio riminese del settempedano Team Co.Bo. Pavoni. Gli altri biancocelesti Paolo Pavoni e Giovanni Filippo Raimondi realizzano ancora la doppietta, conquistando oro e argento, come sul circuito amico di San Severino. Bella prima parte di gara per il plurititolato élite (anche azzurro) Pietro Pavoni, poi stoppato dai problemi meccanici, che non gli permettono di andare oltre il tredicesimo posto. Si aggiudica l’intera posta Alessandro Diletti (Team Cingolani) nella categoria Master 1. È di bronzo la giovanissima Leire Storani Ruiz-Navarro (G6, Recanati Bike Team), che alimenta il primato in classifica dell’Adriatico Tour. Ottavo importante posto di giornata per l’esordiente Camilla Magnapane (seguita da Caterina Vignoni e Sara Rinaldoni): la portacolori del Tormatic - Pedale Settempedano acquisisce punti che le fanno mantenere la testa nel campionato pratistico interregionale. Piazzamenti per la giovanissima Vittoria Cardinali (quinta), gli esordienti Manuel Lassandari (settimo) e Mattia Lonardi (ottavo), tutti del Recanati Bike Team. Buona ottava piazza per il neo-junior Michele Affricani (Bici Adventure – Gagliole).

Umberto Martinelli