Ciravegna dipinge sogni. La Zenith esulta nel finale

Montespertoli

0

Zenith Prato

1

MONTESPERTOLI: Onori, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Mosti Falconi, Anichini, Lotti, Maltomini, Marcacci. A disp.: Biotti, Focardi Olmi, Conti M., Chini, Marconcini, Falconi, Marconi, Cremonini, Cioni. All.: Sarti.

ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Saccenti, Bagni, Cela, Kouassi, Rosi, Braccesi, Lunghi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Bucciantini, Mari, Mariani, Buscema, Falteri, Moretti, Luka, Chiaramonti. All.: Settesoldi.

Arbitro: Monti di Lovere.

Reti: 94’ Ciravegna.

Successo in extremis, ma di fondamentale importanza, per la Zenith Prato, che liquida a domicilio con un gol nel recupero il Montespertoli e si rilancia nella corsa play off del girone A di Eccellenza, salendo a quota 44 punti (con una partita da recuperare). Gara relativamente avara di emozioni.

Al 13’ primo sussulto quando Marcacci si libera in area al tiro, ma Brunelli devia quel tanto che basta per indirizzare il pallone sul palo e poi Cela si rifugia in corner.

Al 36’ ci prova per i pratesi Ciravegna, con un destro ben neutralizzato dal portiere di casa Onori. Il primo tempo è tutto qui. Nella ripresa Ancora Ciravegna anticipa tutti su cross di Castiello, ma non trova lo specchio.

Al 75’ è ancora l’attaccante bluamaranto ad impegnare in tuffo Onori con un gran tiro a girare, mentre tre minuti più tardi è Chiaramonti, con una bella girata, a sfiorare il palo. All’89’ ci prova anche Maltomini con un tiro alto sopra la traversa per il Montespertoli.

Quando la gara sembra indirizzata ormai sul pareggio, in pieno recupero, ecco il guizzo del solito Ciravegna, che stavolta non lascia scampo al Montespertoli e regala la vittoria alla Zenith Prato.

L.M.