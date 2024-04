Circoli in festa per i trionfi fra i Veterani. Tc Prato e Ct Etruria conquistano il titolo

Prato conquista due titoli toscani nei campionati a squadre di tennis Veterani. A tenere alta la bandiera cittadina ci hanno pensato il Tc Prato nell’Over 45 maschile e il Ct Etruria nell’Over 50 maschile. La squadra del Tc Prato ha vinto il girone superando temibili avversari rappresentati da At Piombinese e Atleti Sporting Club Livorno. Il team composto da Lorenzo Gambini, Simone Allagosta e Stefano Camerini si così è laureato così campione toscano.

Nel campionato Over 50 per assegnare il titolo regionale nella finalissima è andato in scena il derby laniero tra Ct Etruria e Tc Costa Azzurra, con vittoria conclusiva del circolo di via Guarducci per 2-0 grazie alle affermazioni di Elia Grossi su Lorenzo Fedi (6-3, 6-3) e di Massimiliano Di Vita su Vittorio Pettini (5-7, 6-4, 6-4). Nel primo incontro la supremazia di Grossi è stata fin da subito evidente su Fedi, schierato abbastanza a sorpresa dal Costa Azzurra al posto del più quotato Maurizio Lastrucci. Fedi si è ben comportato in campo, ma non è riuscito a opporre la dovuta resistenza contro un Grossi in grande spolvero. La seconda partita è stata, invece, una vera e propria battaglia fra i due maestri dei rispettivi circoli. Nel primo set Pettini si è imposto annullando un set point a Di Vita, che però si è prontamente rifatto nel secondo parziale. Nel terzo set i giocatori hanno quasi sempre ceduto il servizio, ma sul 5-4 a favore l’atleta del Ct Etruria, sotto 0-40, con uno sforzo incredibile è riuscito a portare a casa la vittoria in rimonta e lo scudetto regionale. In semifinale la squadra del Ct Etruria aveva sconfitto il Ct Pontedera mentre il Tc Costa Azzurra aveva superato il Tc Scandicci.

Ha preso il via, nel frattempo, anche l’attività a squadre maschile della Coppa Italia 2024 e a livello maschile sono ben 20 le formazioni in gara per cercare di raggiungere la fase regionale e poi giocarsi l’accesso alla fase nazionale.

"Prato si è sempre contraddistinta in risultati prestigiosi nei campionati veterani sia a livello maschile che femminile – dice Antonio Bambagioni delegato Fitp Prato – inoltre è iniziata l’attività amatoriale Tpra che mette in campo tutti i giocatori non classificati che vivono il circolo e si divertono a giocare. In un momento dove il nostro sport è in una fase di grande impulso avremo oltre ai campionati maschili e femminili anche il campionato misto. Una vera e propria novità che conferma questa fase".

L.M.