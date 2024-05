Circolo Forlivese al top. Un bronzo e un trionfo

Straordinari risultati per gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese a Vercelli e a Rende, alla 2ª prova nazionale Under 14 e al Campionato Italiano Under 23. Tra i più giovani Lorenzo Balelli vince ancora e conquista anche il Trofeo Gran Prix, mentre Marco Malaguti sale sul terzo gradino del podio al campionato nazionale Under23.

Nella 2ª prova nazionale Under 14 il grande protagonista è dunque Lorenzo Balelli, vincitore tra i Ragazzi. Il numero 1 del ranking italiano si conferma lo spadista da battere e, grazie alle vittorie ottenute in entrambe le prove nazionali, guadagna il prestigioso trofeo Grand Prix per la stagione 2023-24 con 200 punti davanti al padovano Botter, sempre battuto nelle due finali e quindi con 160 punti; terzo il varesino Corna con 97. Tra le Allieve buona prova per Luna Onofrei e Francesca Spinelli, fermate ai 16esimi. Ok anche Matilde Palmieri che chiude 48ª. Stop nel turno dei 64 per Valentina Francisconi. Tra gli Allievi, gara da oltre 200 partecipanti, Dario Moreni e Luca Castellani si fermano rispettivamente al 2º e al 1º turno del tabellone a eliminazione diretta. Nei Maschietti, buon 23º posto per Luca Lombini, mentre nella categoria Bambine Angelica Casoni chiude 30ª; fermata invece al primo turno Adele Amico. Tra i Giovanissimi Ettore Gentilini è 52°.

Nel Campionato Italiano Under 23, manifestazione a cui partecipano i più promettenti spadisti, arriva il brillante risultato di Marco Malaguti. Il forlivese riesce a ottenere una significativa medaglia di bronzo fra 155 partecipanti. Giunto secondo nella pool 15 con 5 vittorie e 1 sola sconfitta (per mano del milanese Tommaso Raffaele) ed entrato nel tabellone ad eliminazione diretta col numero 14, Malaguti piega il campano Vinciguerra (15-4), poi Bosi (15-8) e Seguirini (15-14), entrambi della Schermistica Lughese, quindi il napoletano Triunfo (15-10) e nei quarti il piemontese Paganelli (15-13), prima di cadere in semifinale 15-6 con il romano Armaleo, poi battuto in finale 15-7 dal concittadino Mencarelli. In gara anche Filippo Bassi, 39º, fermato dal 2° classificato. Nella categoria femminile molto brava Alice Franchini che, a una stoccata dai quarti, chiude in 16ª posizione. Bene anche Asia Vitali, che al primo anno in categoria ottiene un promettente 23º posto. Stop al primo turno per Greta Versari, anche lei alla prima esperienza in questa competizione.

