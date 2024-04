Circolo Velico Ravennate. Tempo di Regata Nazionale

Oltre cinquanta equipaggi parteciperanno nel weekend alla Regata Nazionale 29er organizzata dal Circolo Velico Ravennate e supportata da Equa. A sottolineare l’importanza dell’evento, riservato a questo doppio giovanile dinamico propedeutico al passaggio a skiff di ultima generazione anche nell’alveo delle Classi Olimpiche, una entry list comprendente tutti i migliori interpreti italiani, tra i quali spiccano alcuni equipaggi che hanno già frequentato il podio in main event internazionali. Le regate si svolgeranno da oggi a domenica con la serie di qualificazione, articolata su un massimo di cinque prove, destinata ad aprire il campionato, previsto sulla distanza di sedici regate.

"La stagione sta entrando nel vivo ed è tempo dei primi eventi di cartello: questo appuntamento con i 29er, oltre a rinnovare la fattiva collaborazione avviata ormai da diverse stagioni con l’associazione di classe, porterà a Ravenna alcuni tra i migliori interpreti della vela in doppio giovanile, parliamo di ragazzi che, seppur all’inizio della loro carriera agonistica, sono già abituati a ribalte internazionali. Inoltre, dati i numeri di una certa importanza, ci servirà per mettere a regime la macchina organizzativa in vista di un calendario ricco di event importanti", ha spiegato Jacopo Pasini, direttore sportivo del Circolo Velico Ravennate.

"La regata di Ravenna rappresenta il terzo evento stagionale del percorso di selezione – sottolinea Piergiorgio Muraro, Segretario Nazionale della Classe Nacra-9er – che porterà ad identificare i due equipaggi, uno maschile ed uno femminile, che rappresenteranno l’Italia al Mondiale Giovanile World Sailing, l’Olimpiade della vela giovanile, che quest’anno si disputerà sull’Alto Garda. Ringraziamo gli amici del Circolo Velico Ravennate per l’ospitalità, certi che la loro passione ed esperienza permetterà di realizzare un evento sportivo dagli elevati contenuti tecnici, che ben si addicono all’alto livello oramai raggiunto dai nostri atleti".