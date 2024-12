Circuito "corri nella maremma». Maratonina di Natale. Vincono Scifo e Stankiewicz

Centoventinove atleti al traguardo per la Maratonina di Natale di Orbetello.

La gara, che vedeva dieci chilometri di corsa, organizzata dal Reale Stato dei Presìdi, ha visto il successo di Samuele Scifo (Tirreno Atletica Civitavecchia), al suo secondo successo nel circuito Uisp.

Trentaquattro minuti e diciotto secondi, questo il tempo del vincitore, che ha battuto Gabriele Lubrano (Atletico Costa d’Argento) che ha tagliato il traguardo col tempo di 34’26’’; terzo posto per Edoardo Tonani (Ymca) in 34’51’’.

Tra le donne si impone per la seconda volta consecutiva Katarzyna Anna Stankiewicz (Team Marathon Bike) col tempo di 39’17’’ davanti a Biancamaria Boev (Ss Lazio Atletica); terzo posto per Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento) in 39’49’’.

Dopo questa gara per il circuito Uisp "Corri nella Maremma" c’è stato un altro verdetto. Nella ’categoria L’ diventa irraggiungibile Luciana Francisca De Aguiar (Reale Stato dei Presìdi) che a Orbetello ha raggiunto la trentaduesima presenza nel circuito e che ha festeggiato sulle strade di case il suo primo successo di categoria nel "Corri nella Maremma". Si aggiunge così un altro nome all’albo d’oro del "Corri nella Maremma 2024" dopo quelli di Marcella Municchi (Top Runners F), Alessandro Bossini (Categoria C), Cheti Chelini (M) e Angela Mazzoli (O).