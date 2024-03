Circuito regionale Csi. Barbanella Uno, tanti podi

Fine settimana intenso per le atlete e i tecnici della Polisportiva Barbanella Uno. Nella cornice di Rosignano si è svolta la prima tappa del circuito regionale Csi di ginnastica artistica dove si sono confrontate circa 600 giovani atlete provenienti da tutta la Toscana. La Polisportiva Barbanella Uno, con le sue allenatrici federali Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi, ha schierato in pedana ben 70 giovani atlete nei diversi livelli, assicurandosi il primo posto come società con il maggior numero di atleti partecipanti. A livello individuale, nella categoria Lupette Large (7 anni), Ede De Santis ha conquistato il primo gradino del podio. Prima anche Maria Gisella Gaggioli,8 anni, nella categoria Tigrotte Large, mentre terza si è piazzata Gioia Greco. Nella categoria Allieve Large terza Matilde Di Sarno. Nella categoria Ragazze Large, prima Anna Capasso e seconda Ginevra Barzagli.

Nella categoria Junior Large vince la gara Elisa De Santis seguita dalla compagna di squadra Martina Radiconi. Nella categoria agoniste livello Super A Tigrotte primo posto per Perla Girelli di 9 anni. Nella categoria agoniste Super A Allieve anche Daria Pezzuto conquista il primo posto. Nella categoria agoniste Super B Allieve vince la medaglia d’oro Giulia Lori,10 anni. Infine nella categoria agoniste Super B Ragazze, Alessia Lori vince l’oro nella classifica assoluta seguita a pochi decimi di distanza dalla compagna di squadra Luce Girelli.