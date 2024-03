Circuito Romagnolo al via: "Abbonati in crescita"

È tutto pronto per la 20ª edizione del Circuito romagnolo, organizzato dai comitati territoriali dell’Uisp di Imola-Faenza e di Ravenna-Lugo. La prima prova, la Gran fondo Le cime di Romagna, è organizzata dall’Avis Faenza ed è in programma domenica 14 aprile. Seguiranno, poi, la Gran fondo Valle del Senio, a cura dell’Us Ciclistica Castel Bolognese (28 aprile), il Giro della Romagna, organizzato dalla Francesco Baracca di Lugo (5 maggio) e la Gran fondo Tozzona Città di Imola, a cura del Gruppo La Tozzona di Imola (9 giugno). "Nell’autunno del 2004 – ricorda il coordinatore Bruno Manaresi, vicepresidente dell’Avis Faenza – i cinque presidenti di Avis Faenza, Baracca Lugo, Pedale Bianconero di Lugo, Massese di Massa Lombarda e Bertolt Brecht di Russi, si sono riuniti per creare qualcosa che rendesse più appetibile le iscrizioni e cioè permettere ai ciclisti, con un’unica quota, di iscriversi automaticamente alle cinque granfondo È nato così, nel 2005, il Circuito romagnolo, il primo circuito che rappresentava le granfondo cicloturistiche. Già dal primo anno è stato accolto con molto entusiasmo dai cicloamatori e cicloturisti. Anno dopo anno, gli abbonati sono sempre stati in crescita, tanto da raggiungere la straordinaria quota di 1.200 e nell’anno 2009, complessivamente, le cinque granfondo hanno superato le 17.000 presenze".

Molto interessanti i percorsi. La Granfondo Le cime di Romagna toccherà Sabbioni, Poggiolo, Campomaggio, il passo delle Cento Forche, Galeata, Meldola, la Rocca delle Caminate, con ritorno a Faenza per un totale di 125 chilometri. La Granfondo Valle del Senio passerà da Riolo Terme, Casola Valsenio, con rientro a Castel Bolognese. Il Giro di Romagna passerà da Bagnara, Faenza e Cotignola, con ritorno a Lugo per 161 chilometri. La Gran fondo Città di Imola, invece avrà un percorso di 130 chilometri. Le iscrizioni sono già aperte, a prezzi decisamente competitivi: 15 euro in preiscrizione, 20 euro il giorno della prova, e abbonamento a 40 euro. "I vantaggi della formula di iscrizione – sottolineano i quattro presidenti – non sono solo per i ciclisti, ma anche per gli organizzatori: conoscere il numero degli abbonati e degli iscritti qualche giorno prima delle singole Gran fondo ci permette di ottenere una stima dei partecipanti, cosa molto utile per gestire meglio gli acquisti relativi ai ristori predisposti e al pasta party che sono i nostri fiori all’occhiello Quest’anno ricorre il ventennale, quindi pensiamo di fare una premiazione finale speciale".

