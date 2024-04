Circuito uisp "corri nella maremma». "Race 4° Stormo», i vincitori sono Jacopo Boscarini e Margherita Voliani

Più che una corsa, come ogni anno, anche questa settima edizione della corsa è stata una grande festa. Una festa per i 151 atleti al via e i loro accompagnatori, accolti all’aeroporto di Grosseto per la "Race 4° Stormo".

In questa terza prova del circuito Uisp "Corri nella Maremma" non è ovviamente mancato l’agonismo, con Jacopo Boscarini dell’Atletica Costa d’Argento che si conferma il migliore ma stavolta deve sudare e non poco per avere la meglio di Leonardo Cialini e di Davide Catalano, giunti a una manciata di secondi dopo una lotta durata dall’inizio alla fine della prova.

Successo importante, perché permette a Jacopo Boscarini di diventare il primo corridore ad aver vinto tutte le prove del "Corri nella Maremma", un altro piccolo primato nel dominatore del circuito. Quarto Edoardo Tonani, Ymca Grosseto, seguito da Gioele Romiti, Tirreno Atletica Civitavecchia, Michele Checcacci, Team Marathon Bike, Fabio Rencinai, Atletica Sinalunga, Alessandro Duchini, Atletica Costa d’Argento, Gabriele Figara, Atletica Costa d’Argento, Gabriele Fensi, Atletica Rivellino.

Tra le donne domina come previsto Margherita Voliani, Libertas Livorno, campionessa italiana under 20 sui 5mila un anno fa a Grosseto, tredicesima assoluta, che precede di 3 minuti Chiara Gallorini, Track&Field, seguita da Marcello Municchi.