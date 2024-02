Claudio Arzà al 3° posto. Bb Competition sul podio al Rally della Val Merula

La terza posizione assoluta conquistata da Claudio Arzà al 10° Ronde della Val Merula, porta alla Bb Competition il primo alloro in bacheca nella stagione sportiva 2024 della scuderia spezzina. L’appuntamento che ha interessato la provincia di Savona nel fine settimana, ha visto il pilota spezzino tornare, dopo cinque mesi, al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo del team Autosole 2.0, vettura gommata Michelin e condivisa con il copilota Massimo Moriconi. Alto, il livello tecnico del contesto, con la pioggia che ha condizionato il fondo amplificando l’aspetto legato alla selettività. Una performance convincente, quella di Arzà, seppur limitata da una errata valutazione nella scelta degli pneumatici, episodio accusato nel terzo passaggio cronometrato della prova speciale Madonna della Guardia. Con il risultato conquistato ad Andora, Claudio Arzà regala continuità ad un trend che lo ha visto – negli ultimi tre impegni affrontati – sempre sul podio assoluto, a conferma dell’ottimo feeling con l’esemplare turbocompresso boemo.

"C’è soddisfazione, considerando che eravamo fermi da settembre scorso – commenta Arzà – siamo riusciti ad esprimerci egregiamente nello shakedown, garantendoci buone sensazioni in vista della gara. La prova, per noi, era totalmente nuova, molto veloce ed impegnativa. Le condizioni meteo sono state determinanti, siamo passati dal bagnato al viscido, essendosi sporcata molto nel corso dei passaggi. A metà gara è andata poi asciugandosi parzialmente, particolare che ci ha rallentato in virtù di una scelta di gomme conservativa che ci ha appesantito a livello cronometrico. L’ultima speciale, poi, l’abbiamo affrontata con gomme adatte ed ha confermato tutto il buono espresso nella prima parte di gara. Ringrazio Michelin, il team che come sempre mi ha messo a disposizione una vettura perfetta, la mia famiglia ed i partner, che ci hanno supportato e continueranno a farlo nella stagione 2024, programma che si preannuncia ricco di impegni e che siamo certi ci regalerà grandi soddisfazioni".

Risultato soddisfacente anche per Mariano Mariani, sempre delle Bb Competition, secondo di classe A7 su Renault Clio Williams. Il pilota spezzino, affiancato dalla copilota Rita Onniboni ed anch’egli supportato dal marchio Michelin come fornitore di pneumatici, ha concluso l’impegno su una pedana d’arrivo che ha confermato tutta la difficoltà riscontrata nell’evoluzione di gara. Per notizia, a trionfare sono stati Fabio Andolfi e Manuel Fenoli per il secondo anno consecutivo a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2, seguiti da Davide Nicelli e Martina Bertelegni, su Skoda Fabia Evo Rally2 con un distacco di 10’’7, poi Arzà e Moriconi, staccati di 31’’.

Marco Magi