Club con oltre 50 anni d’età. A Cantiano la "febbre» del tennis. Medaglie, titoli regionali ed exploit

La febbre del tennis ha di nuovo contagiato il Paese. Ma a Cantiano questa cosa è abituale grazie all’impareggiabile lavoro del locale Circolo Tennis presieduto da Vincenzo Padovani, club con oltre 50 anni di vita che continua a crescere in numeri e prestazioni. Nel campionato invernale Giuseppucci, le formazioni di seconda e quarta divisione hanno ottenuto buone posizioni così come nel Tpra (semifinale regionale). Ci sono poi i campionati a squadre di D1, archiviato con un brillante terzo posto, e di D4 culminato con la conquista della D3 grazie alla vincente finale disputata a San Benedetto del Tronto. A livello individuale da menzionare l’exploit di Leo Bartolucci che ha conquistato il titolo di campione regionale di terza categoria guadagnando di diritto l’accesso al tabellone degli assoluti di Roma in rappresentanza delle Marche. Per lui la storica platea del Foro Italico in contemporanea con la disputa degli Internazionali d’Italia. Momento esaltante senza dimenticare la classica "spedizione romana" del circolo per ammirare da vicino Alcaraz, Sinner e Diokovic. Sempre a livello individuale successo di Matteo Poveromo (terza categoria), nel memorial "Angelo Campanacci" e buon piazzamento di Edoardo Ceccarini nella quarta categoria. Grande lavoro è stato fatto con le nuove leve: da citare il progetto Racchetti in classe. Il circolo è stato l’unico in provincia a tagliare il traguardo dei criteri previsti e richiesti dalla federazione, ovvero quello di aumentare il numero dei tesserati. Insieme a questo, vanno ricordati i campus estivi molto partecipati e ricchi di offerte ludiche (non solo tennis). E gli ottimi risultati delle matricole (tra under 10 e 14) del maestro Edoardo Tomassi.

am.pi.