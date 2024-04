Club Faenza, l’obiettivo è la salvezza

Inizia domenica il campionato nazionale di serie B2 maschile a cui il Tennis Club Faenza partecipa in virtù della promozione ottenuta l’anno scorso. Quest’anno la squadra squadra faentina ha deciso di inserire due stranieri che saranno l’esperto 32enne croato Matej Sabanov, buon singolarista ma soprattutto ottimo doppista (è stato fra i primi cento nel mondo), e il 20enne tedesco Philip Florig. I due potranno essere schierati soltanto in alternanza, visto che potrà essere impiegato un solo giocatore non italiano. Il team faentino è composto anche dada Edoardo Pompei, Mattia Bandini, Romeo Falconi, Andrea Bosi, Leonardo Fabbri e Giacomo Botticelli.

Nel suo girone il Tennis Club Faenza, che punterà alla salvezza diretta, si confronterà con tre formazioni emiliano romagnole (Villa Carpena Forlì, Castellazzo Parma e Meridiana Modena) e tre fuori regione (Tc Pavia, Cus Genova e Next Gen Carrara). La prima fase terminerà il 16 giugno poi ci saranno i playoff e i playout. Domenica 28 aprile: Castellazzo Parma - Faenza. Domenica 5 maggio: Faenza - Villa Carpena Forlì. Domenica 19 maggio: Club La Meridiana - Faenza. Domenica 26 maggio: Faenza – Tennis Club Pavia. Domenica 2 giugno: Cus Genova - Faenza. Domenica 16 giugno: Faenza - Junior Club Next Gen Marina di Carrara.