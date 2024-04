Club Scherma Apuano. Lattanzi vola ai nazionali

Grande performance dello schermitore carrarese Marco Lattanzi che ha conquistato la medaglia d’argento nella prova regionale di qualificazione al campionato italiano Gold Cadetti e Giovani di spada maschile disputata nello scorso fine settimana a Calcinaia di Pisa. L’alfiere del Club Scherma Apuano con questo risultato è riuscito così a guadagnarsi l’accesso al prossimo Campionato Nazionale Gold Under 20. Dopo aver condotto un buon girone di qualificazione, lo spadista classe 2005 ha iniziato la sua tenace scalata al podio, portata avanti nonostante qualche difficoltà fisica. Lattanzi, seguito a fondo pedana dai maestri Gabriele Favaretto e Davide Lazzaroni, è arrivato sino alla finale nella quale ha ceduto al rivale pistoiese Giulio Bove.

Il secondo gradino del podio, comunque, vale ugualmente tantissimo e darà modo all’atleta apuano di potersi misurare sul proscenio nazionale. Per Marco questa è la seconda qualificazione agli Italiani ottenuta nel giro di poco tempo. La settimana precedente, infatti, si era guadagnato nella Coppa Città di Carrara disputata a casa sua l’accesso al campionato nazionale Gold per la categoria Assoluti assieme al compagno di sala Davide Giachetti. Adesso a Lattanzi non resta che prepararsi bene in vista di questi importanti appuntamenti che si disputeranno a breve entrambi in Emilia Romagna sulle pedane di Riccione e di Piacenza.

Gianluca Bondielli