Coach settempedano. Alberto Giuliani rinnova con Modena per due stagioni

Domenica con la sua Modena cercherà di evitare l’eliminazione proprio per mano dell’Itas Trentino rivale della Lube in semifinale di Champions, ma di sicuro Alberto Giuliani manterrà la titolarità della prestigiosa panchina emiliana. E a lungo. Come annunciato ieri da Modena Volley, il tecnico settempedano sarà l’allenatore della Valsa Group anche per le stagioni 2024/25 e 2025/26. Va ricordato che Giuliani è approdato in corsa al PalaPanini, chiamato a sostituire l’esonerato Petrella a fine gennaio. Nella sua carriera il 59enne ha conquistato tre campionati italiani (2 alla Lube), un campionato greco, tre supercoppe italiane, una Coppa Italia, una supercoppa turca, una Coppa CEV e una Challenge Cup. In Nazionale, invece, ha ottenuto per ben due volte la medaglia d’argento agli Europei 2019 e 2021 come commissario tecnico della Slovenia.

an. sc.