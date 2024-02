Colpi in buca. Golf Club, Varoli top. Macchelli trionfo al Molino del Pero

Il clima mite ha accompagnato i golfisti in campo nel primo fine settimana di febbraio. Al Golf Club Bologna sabato scorso era in programma ’l Winter Four Ball Challenge’, gara giocata con formula a coppie. Stefano e Andrea Varoli hanno sbaragliato la concorrenza grazie a un’intesa perfetta che ha permesso di portare a termine un giro in 66 colpi, sei meglio del par. Nella categoria netta Mauro Spisani e Claudio Minghelli (44) hanno preceduto Matteo Mazzoli e Michela Gazziero (42) mentre Stefano Beltrami e Roberto Sollevanti (40) hanno completato il podio.

Domenica a Molino del Pero la gara di apertura ha dato il via alla stagione. Daniele Macchelli ha confermato il proprio predominio imponendosi all’esordio con 74 colpi. Nella categoria netta Stefano Tattini (42) ha avuto la meglio su Enrico Vianelli, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Alessandro Costa (40). A Casalunga la Pallinata del Pro Shop, disputata sulla distanza di nove buche, ha unito agonismo a divertimento. Antonino Lomascolo ha vinto con 40 colpi. Matteo Gamberini (14= e Filippo Evangelisti (21) si sono imposti nelle due categorie nette precedendo rispettivamente Vito Barone (14) e Jon Cory (19).

Andrea Ronchi