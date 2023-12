Comcor dice addio a Soto. Il lanciatore va a Grosseto

Comcor Modena volta pagina e punta ad una svolta ’green’ salutando il lanciatore Erik Soto. Le prime novità arrivano proprio dal mercato. La societa del presidente Campioli renderà infatti ufficiali i nuovi giovani atleti a gennaio per coprire i ruoli dei giocatori non confermati. Tra lo stupore generale con l’avvallo della dirigenza gialloblù, viene ufficializzata la cessione del grande lanciatore cubano Erik Soto al Grosseto Bbc. All’ apice della carriera agonistica, il pitcher di caratura nazionale Soto in accordo col la societa ha accettato un’offerta irripetibile da parte di una formazione che punta allo scudetto. La dirigenza del presidente Campioli d’altro lato blinda il pitcher Angel Calero. Dopo vari contatti il giocatore ha rifiutato importanti propooste sposando il progetto biennale del nuovo team del manager Domenico Pisano. Dopo il primo colpo di mercato con il fortissimo esterno Simone Campazzi, oltre la news di Calero, Modena ha le idee chiare e mantiene la spina dorsale del team. Non è poco un Campazzi in campo col principe del monte di lancio Calero forte di una ottima media 2023 di punti subiti: 3,40. Erik Soto oggetto di desiderio della A, approda dunque al Bbc Grosseto che col manager Junior Oberto ha grandi obiettivi. Soto, cubano di Santa Clara, dall’ eta di 13 anni gioca a Modena col diritto maturato sul campo di atleta ’italiano’, reduce nel 2023 ai massimi livelli con 7 gare vinte, 4 perse e media punti subiti 3,51. Grande attore nei quarti di finale scudetto con i futuri Campioni d’ Italia San Marino, battuto solo 1 a 0 contro lo ’stellare’ Tiago Da Silva.

"Ho trascorso anni stupendi – dice Erik Soto – volevo mettermi in gioco ad altissimi livelli. Per me quella di Grosseto è una occasione irripetibile, risponderò sul campo dando tutto me stesso, anzi di più. Per me non è stato facile lasciare Modena, giocatori, dirigenti e tifosi, capiranno la mia scelta, che è una scelta di vita. A 33 anni era l’ultima grande occasione per la mia carriera – cosi Soto –. Il Grosseto è il team giusto per ambire a grandi traguardi", conclude il cubano salutando Modena.