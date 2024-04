Comcor, l’atteso esordio a Verona. I giovani al centro del progetto

Comcor Modena inizia oggi la nuova attesa avventura sul diamante veneto del Verona, presentandosi con una linea verde che la vede fra le squadre più giovani di tutta la Serie A, con una media di 25,7 anni. Per il nuovo team gialloblù del presidente Campioli una ’vera scommessa’ in proiezione futura con un progetto biennale, per plasmare il club ai massimi livelli tecnici agonistici. Rinnovato lo staff tecnico con manager Domenico Pisano, coach Malagoli, Righi, Vecchi, Brandoli (pitcher coach). Nuova la rosa tutta da amalgamare: 13 gli atleti della ’vecchia guardia’, ma sono ben otto le giovani promesse ventenni, pronte a mettersi in gioco nella nuova Serie A 2024. "Siamo stimolati e fiduciosi di far bene – cosi il manager Pisano –, si vive e respira un clima ottimale nel nuovo spogliatoio, con promettenti premesse e senza pressioni. Vogliamo un campionato di spessore – continua il manager – in una Serie A come non mai costellata di insidie. Collecchio è favorito per i playoff scudetto, ma Modena vuole giocare il ruolo dell’outsider di alta classifica". A parte un cauto ottimismo il nuovo team viaggia alla ricerca di una identità, con una truppa di baldi giovani, pronti a mettersi in gioco. Insidiosa la trasferta a Verona con un doppio match al pomeriggio e una di sera. Comcor Modena si propone con un roster notevolmente rinnovato in tutti i ruoli di gioco e con una nuova rosa tutto può succedere, nel bene o nel male. Modena inizia giocando le sue carte con due vere ’stelle’ ventenni, ovvero il bomber Jose Guevara dal Philadelphia, ruolo esterno centro, oltre al venezuelano Andreas Vasquez come Interbase e pitcher. Oggi pomeriggio in gara uno sfida sul monte di lancio col partente Campanella 4,99 (media punti subiti lanciatore), rilievi Dall’Olio, Paltrinieri, Infante Junior opposti al Verona del nuovo partente Aldegheri 2,51 (media punti), a difesa del destino di Modena in gara due, parte sul monte Hurtado 5,27 (media punti) rilievi Calero, Vasquez, Ventura, contro il pitcher locale Ramon Aramayo 4,97 (media punti). Per una formazione che vede catcher Lambertini (Scerrato), in prima base Pompilio, in seconda Moronta (Cirilli), sul cuscino terza base Ferri, interbase Vasquez, esterni Campazzi (Corrado), Guevara, Russo, unico assente Angelotti out. Il manager tiene top secret line up attacco, che cambierà in funzione del risultato di Gara uno.

Giorgio Antonelli