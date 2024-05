Comcor, ritorno al ’Torri’. C’è il Verona per il riscatto

Comcor torna oggi allo stadio ’Torri’ dopo dieci mesi, nella prima doppia gara di ritorno contro il Verona. L’impianto non è completo per lavori tuttora in corso, ma agibile e consono alle regole agonistiche della Fibs. Un risultato reso possibile dal lavoro del presidente Claudio Campioli e dalla vice Ofelia Vitale. L’unica anomalia sta nel fatto che non ci saranno tribune disponibili, il pubblico per le prime gare in casa potrà assistere al match solo da dietro le reti di recinzione. Aria nuova in casa gialloblù con l’ arrivo di Jacopo Tamburini, classe 2002, Interbase arriva dal Beliot College Wisconsin. Il mercato della Comcor può dirsi chiuso. Il manager Pisano dovrebbe schierare tutte le nuove carte, con un Verona dato per favorito, Comcor ha in battuta mb 234, con bomber Guevara mb 323 (12 punti battuti casa) Ferri mb 320, Scerrato mb 313, Verona è a mb 235. Sul monte lancio 4,80 punti subiti modena, con Verona a punti 3,09. Si conferma in classifica come secondo, (6 vittorie, 4 stop), col vantaggio di essere testa di serie.

Comcor tenta la risalita (2 vittorie, 6 stop), passa il pallino a giocatori e tecnici, per uscire dal tunnel di un avvio di stagione non convincente. Inizia Campanella in gara uno che disputa alle 15 (Infante J, Paltrinieri, Dall’ Olio rilievi), contro Aldegheri (punti 2,17), in gara due alle 20, Hurtado (Calero, Ventura rilievi) sfida l’imbattuto Ramon (punti 0,87). La tifoseria si aspetta da tempo una gara grinta e carattere per voltare pagina.

Serie C. I ragazzi di Duarte sfidano gli Yankees a San Giovanni, domani.

Softball. Le ragazze gialloblu del Dream Team (Reggio & Modena) in casa domenica nel derby col Parma Junior.

Giorgio Antonelli