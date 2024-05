Comincia la lunga rincorsa allo scudetto. Forte a Trissino sperando di iniziare bene

Prende il via questa sera alle 20,45 la finale scudetto. Si gioca in casa dei detentori del Trissino che in regular season si sono piazzati al secondo posto dietro il Forte dei Marmi che ospiterà gara due (martedì 28 alle 19,30) e tre (sabato 1 giugno, 20,45). Per l’eventuale gara quattro si tornerà a Trissino martedì 4 giugno, 20,45, mentre la quinta sarebbe di nuovo al Palaforte sabato 8 ore 21. Se le date ormai dovrebbero essere certe, gli orari potrebbero subire variazioni legate ai palinsesti di RaiSport che trasmetterà le partite a partire dal 28 maggio.

Le due contendenti arrivano alla finale avendo rispettato i pronostici della vigilia. Dalla parte dei rossoblu, oltre il primo posto in reagular season, c’è la coppa Italia vinta a marzo, ma l’handicap non da poco di dover fare a meno del capocannoniere della A1, Ambrosio che ha rimediato una frattura alla tibia in gara tre contro il Lodi.

Viceversa il Trissino è al completo e può permettersi il lusso di mandare in tribuna uno straniero (ultimamente è toccato a Neves, dato in partenza a fine stagione). Per il resto i fuoriclasse si sprecano sia fra i detentori di Sousa, sia fra gli sfidanti di Bertolucci che negli ultimi due anni aveva vinto tutto proprio sulla panchina trissinese. Il cammino dei play off è stato estremamente lineare per il Trissino che si è sbarazzato in due partite (4-1 e 5-2) del Sandrigo ai quarti e del Follonica in tre in semifinale (4-3, 7-1, 5-1), senza mai andare oltre i 50’. Più sofferto il compito del Forte che nei quarti ha battuto in due partite il Bassano (3-1 e 4-3 dopo i supplementari) e in semifinale il Lodi in quattro (2-1, 3-1, 2-5 ai supplementari, 3-0). Due soli i precedenti in stagione, il successo del Trissino (3-2) all’andata di regular season e il pareggio (5-5) al ritorno.

La serie si preannuncia all’insegna dell’equilibrio, a meno di sorprese clamorose, vista la qualità dei protagonisti; già da questa prima partita, in cui il Trissino è oggettivamente favorito per il fattore-campo (così come appare favorito per la vittoria finale per la citata assenza di Ambrosio), sarà interessante vedere se i rossoblu faranno leva, con un cambio in meno e considerazioni climatiche e di affaticamento, sul pressing che li ha caratterizzati per tutta la stagione, oppure se affronteranno i rivali in modo in partenza più prudente. Certamente lo spettacolo in quelle che si preannunciano sfide da tutto esaurito, non mancherà.

G.A.