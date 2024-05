CONCORSO. Bicocchi protagonista al "Piazza di Siena» per una vittoria proprio "Divina»

Quell’arena verde nel cuore della capitale sta riservando sempre meno segreti per il cavaliere italiano Emilio Bicocchi. Nel "Piazza di Siena" il primo graduato dell’Aeronautica militare ha aperto la prima giornata con la conquista della piazza d’onore nella categoria Csio 5* a due fasi,1.45 metri premio n2 "Mag". Si tratta del decimo successo in carriera a "Piazza di Siena" su diciotto partecipazioni. Ad accompagnare Bicocchi, "Divina", femmina saura del 2014 da Baloubet Du Route la cui proprietà è di Silvio Giuliani. "L’obiettivo – spiega Bicocchi – era vincere una gara a Piazza di Siena ed è stato raggiunto subito".

Tutte le aspettative non ricadono solo su "Divina", perché a farle compagnia nella competizione c’è "Exaliburg", stallone baio del 2019 (Kannan x Euro-Star) di cui Giuseppe Casini che ne è proprietario e allevatore, cominciando con l’ottavo posto nello CSIO 5* a tempo,1.50 metri,premio "Eni". "È un ottimo cavallo in cui credo molto – dice –. Era una gara impegnativa,è ancora un po’ inesperto infatti acquisirà esperienza". Bicocchi lo scorso anno aveva lasciato il prestigioso concorso di "Piazza di Siena" con una vittoria con lo stallone "Flinton" e quest’anno lo ha aperto con un’altra vittoria. Il prestigioso concorso, che sta vedendo spesso la sua firma in categorie diverse e con cavalli differenti, è sinonimo del grande lavoro del cavaliere maremmano che con le sue vittorie farà emozionare ancora tanti perché "è proprio bello vederlo in campo". Maria Vittoria Gaviano