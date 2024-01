Conti stupisce nei 400: record dopo il Sudafrica

Al PalaCasali di Ancona è il pomeriggio di domenica che vede impegnata la maggior parte degli atleti imolesi, tra cui spicca il risultato di Francesco Conti. Conti ritorna dal Sudafrica. E ritorna a correre i 400 metri sui suoi tempi, con il nuovo record personale indoor di 48“14, abbatte finalmente quel 48“45 corso ad Halle nel 2014 e si avvicina al Pb outdoor di 48“03 che risale al 2013. L’atleta imolese ha la meglio nella sua serie e si prende il terzo posto nella gara vinta da Simone Barontini, con cui Francesco si è allenato a Potchefstroom. In gara sui due giri di pista indoor con i colori della Sacmi Avis anche un gruppetto piuttosto numeroso e non mancano le buone notizie. Federico Ferrucci, chiude in 52“12, seguito a breve distanza dallo junior ravennate Luca Ronconi che con 52“29 migliora il proprio Pb indoor e va vicino a quello outdoor (52“21). Molto bene anche Riccardo Nataloni: anche lui junior al primo anno di categoria, sgretola il proprio primato sia indoor che outdoor fermando il crono a 54“65. Sui 60 metri, Andrea Mazzanti fa il suo esordio stagionale sulla distanza con il tempo di 7“24. Luca Martelli chiude poi in 7“51, Pietro Donegaglia con 7“72 eguaglia il pb e Mattia Serotti esordisce con 7“78. Sui 1.500 metri, Matteo Rizzo trova il PB indoor correndo in 4’49“71. Nel salto in lungo Alessandro Tampellini atterra a 5,57 migliorando il primato personale stabilito pochi giorni prima sempre ad Ancona. Misura di 5,20 per Marco Rondoni e 4,37 per Nicolas Ghinea.

Al femminile, sui 60 metri la prestazione migliore tra le ragazze dell’Icel Lugo è quella di Giada Bernardi, che corre in 7“91 la batteria e si conferma con 7“95 nella finale. Esordio stagionale nello sprint per Alessandra Sabattini, con 8“37, seguita in una manciata di centesimi dalle altre imolesi: Guia Fattorini corre in 8“40, Alice Santi in 8“44, Chiara Baldi in 8“45. Pb per Alessia Piana che ferma il crono a 8“93, 9“27 infine per Maria Francesca Bernardi.

Sui 400 metri, PB abbassato di un secondo per Linda Zardi, che scende a 1’07“38, e 1’09“69 per Sara Cervella.