Conti vola anche negli 800. Ricciardi, doppio record

Francesco Conti si conferma in un ottimo momento di forma dopo avere fatto registrato il record imolese sui 400 metri in 47“18. Nel meeting Città di Conegliano il campione imolese corre gli 800 metri in 1’47”81 che vale il minimo ai Campionati italiani assoluti, oltre che il suo migliore tempo stagionale.

Ottima prestazione pure quella del giovane Mattia Turchi: in 1’51”22 vince la sua serie abbassando di quasi un secondo il suo record portandosi a casa il minimo per il Challenge (la kermesse dove si giocheranno gli ultimi pass per i Campionati italiani assoluti), oltre naturalmente al minimo per i tricolori di categoria (Mattia è al primo anno Promesse). In gara anche Riccardo Gaddoni, che pur preparando distanze più lunghe, corre gli 800 in 1’53”13. Per quanto riguarda le ragazze, con i colori dell’Atletica Lugo, Lovepreet Rai chiude i due giri di pista in 2’16”32. A Milano, invece, Luis Matteo Ricciardi, bolognese che da qualche anno gareggia con la canotta dell’Atletica Imola Sacmi Avis, in un paio di settimane sigla due primati personali che valgono altrettanti record sociali.

Corre i 5.000 metri in 14’14”11 e va a scavalcare il 14’39“17 del 2010 di Emanuele Ghiraldini.

Poi, a Rodengo Saiano al Meeting Silver Lombardia, chiude i 3.000 in 8’06”67, migliorando il suo record sociale risalente allo scorso anno.

