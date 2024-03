"Convegno all'ippodromo di San Rossore: in gara per il premio Walter Wright, pronipote Carolina consegnerà il premio d'onore"

Si torna oggi all’ippodromo di San Rossore per un convegno che vede la disputa, come prova di centro, di un’affollata maiden (12 cavalli al via) sulla distanza dei 1500 metri. La corsa è dedicata a Walter Wright che fu un personaggio di prima grandezza nell’ippica italiana della fine dell’Ottocento. Inglese di Barbaricina, cioè di quella folta colonia che si era trasferita sulle orme di Thomas Rook in quello che stava diventando “il paese dei cavalli”, il fantino Wright divenne ben presto il fantino di fiducia dello steso Rook tanto che questi gli affidò, nel 1884, in occasione del primo Derby reale del galoppo, la femmina Andreina. Che Wright portò al successo sulla pista romana delle Capannelle nel giorno della sua inaugurazione alla presenza del re d’Italia Umberto I. Dopo di allora Wright vincerà altre tre volte il Derby e tre volte il premio ‘Pisa’. Oggi, a consegnare un premio d’onore al fantino del vincitore del premio “Walter Wright”, sarà la pronipote Carolina che conserva il cognome del trisavolo, lei stessa appassionata e competente preparatrice di cavalli da corsa. Sono dieci i cavali al via con alcuni pretendenti di maggior peso sulla base di quanto hanno fatto vedere alle prime uscite. I premi “Barbara Sirani”, metri 1200, e “Buonarrota”, metri 2000, sono le altre corse che caratterizzano la giornata odierna, entrambe con un buon numero di partenti che rende il pronostico incerto da decifrare.

Sei le corse in programma, si inizia alle 14,25; questi i nostri favoriti. I corsa - Mitch, Half July; II - Anacleto, Cicala, Bosea; III - Misstep, Black Jack Rumble, Effetto Domino; IV - Brazen Air, Khawaja, Goinga Fast; V - Killee Coffee, Est dei Grif, Lion Club; VI - Kennet, Portobello.