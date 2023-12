Convocazione. Romeo Monaci al raduno azzurro di Formia

Romeo Monaci convocato al raduno azzurro di Formia. Dal 3 al 6 gennaio allo stage nazionale Under 20 ci sarà anche il giovane sprinter grossetano. Non è ancora cominciato il nuovo anno, e arriva già una buona notizia per il 2024 dell’Atletica Grosseto Banca Tema.Lo sprinter biancorosso si è rivelato nella scorsa estate, gareggiando in finale agli Europei under 20 di Gerusalemme con la staffetta 4x100 metri piazzata al quinto posto, dopo essere stato quarto nei 100 ai Tricolori juniores di Grosseto. È la seconda chiamata ai "training camp" azzurri per il 18enne velocista, presente anche in quello di novembre a Grosseto. Stavolta l’appuntamento è al Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" sul litorale laziale, dove il grossetano sarà impegnato per quattro giornate di allenamenti con il gruppo di specialisti che conta undici atleti al maschile, in attesa dell’inizio della stagione agonistica.