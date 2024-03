Convocazioni. Dai Cavalieri all’Italia. I tuttineri sempre al top

Un "Cavaliere" in azzurro e quattro convocati per un raduno interregionale. Se la prima squadra di Alberto Chiesa attende lo scontro al vertice con la Lazio, sono i migliori prospetti dei tuttineri del settore giovanile a prendersi la scena. Iniziando da Filippo Giagnoni, che è stato convocato con l’Italia U18 dal selezionatore Paolo Grassi per il Six Nations Festival Under 18. Dopo la gara di ieri a Parma, insieme agli altri "azzurrini" se la vedrà con l’Irlanda (mercoledì prossimo) e con la Scozia (fra una settimana). Buone notizie anche per i giovanissimi Alberto Cimino, Ernesto Barajas Martinez, Davide Mukechu e Riccardo Sanchez che parteciperanno il 6 e il 7 aprile all’Accademia squadre nazionali U17 dell’area centro-sud, cioè l’attività di selezione per il Centro di formazione permanente di Roma. "Raccogliamo i frutti di un lavoro collettivo in cui i ragazzi sono sempre al centro della proposta tecnica – ha commentato il presidente Francesco Fusi – ogni tesserato dei Cavalieri Union che viene impiegato nelle varie selezioni regionali e nazionali dà lustro a tutto il club, ma soprattutto premia l’impegno dei suoi compagni e degli allenatori".