Coppa delle Viole. Al Circolo Tennis Zavaglia in campo 250 giovani talenti

E’ ai nastri di partenza una classicissima del tennis giovanile italiano, la 45esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile nazionale, in programma da domani al 1° maggio sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Anche quest’anno saranno protagoniste le categorie Under 10-12-14-16, sia maschili che femminili. Nella sede del Club ravennate si è svolta la conferenza stampa di presentazione del torneo. Il presidente del Ct Zavaglia, Gianmarco Gamberini, ha sottolineato: "Arriva una tappa storica, per noi e per il tennis italiano, abbiamo avuto quasi 250 iscritti, direi che si tratta di un grande successo, un record, lo scorso anno eravamo 200 nonostante il torneo si svolgesse nel periodo pasquale. Si potrebbe pensare che il successo sia legato alla Sinner-mania, in realtà molto è merito del maestro Omar Urbinati che ha saputo fare da catalizzatore importante per tutto il movimento. Per Ravenna e per il nostro Circolo è un successo". Sul torneo si è soffermato anche Ottaviano Turci, il giudice arbitro: "Abbiamo 248 iscritti, otto categorie (Under 10-12-14- 16) l’Under 14 maschile con 69 iscritti è la categoria più numerosa. Rispetto all’anno scorso abbiamo 50 iscrizioni in più".