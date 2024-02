Coppa Europa. Belinghieri sesta sulle nevi di Colere. Decima Savoldelli

Subito un podio per l’Italia nella prima delle due tappe di Coppa Europa in programma sulla pista di Colere (Bg). Il trentino Octavian Buda si è classificato al terzo posto nella gara maschile, precedendo nella big final il friulano Federico Podda, mentre il successo è andato al francese Guillaume Herpin davanti al connazionale Julien Tomas. La classifica di giornata vede anche il valdostano Devin Castello eliminato nei quarti di finale che gli sono valsi l’ottavo posto, mentre l’emiliano Luca Abbiati ha lasciato la compagnia negli ottavi.

In campo femminile la padrona di casa Sofia Belingheri è stata ad un passo dall’arrivare nelle prime quattro. La ventinovenne bergamasca di Roncola si è fermata in semifinale, concludendo al sesto posto. Il successo è andato all’australiana Belle Brockhoff, già brillante protagonista sul massimo circuito di Coppa del mondo, che ha preceduto tre atlete, seconde a pari merito: la francese Zoe Colombier, la svizzera Noemie Wiedmer e l’austriaca anna-Marie Galler. In evidenza l’altra padrona di casa Marika Savoldelli, ventunenne di Clusone piazzata al decimo posto. Oggi il programma propone un’altra gara valevole per il circuito continentale.

Silvio De Sanctis