Sarzana rialza la testa. Un punto a Viareggio

CGC VIAREGGIO 2 SARZANA 2

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Lombardi, Rosi, Mura, Puccinelli, Raffaelli, Muglia, D’Anna. All. Cupisti.

HOCKEY SARZANA: Corona, Manrique, Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Festa, Illuzzi, Mattugini, Tognacca. All. De Mola.

Arbitri: Ferraro e Marcolin.

Reti: 19’ pt Illuzzi, 22’ Mura; 14’ st Ortiz, 17’ Muglia.

VIAREGGIO – La tanto attesa risposta sul campo è arrivata. Dopo passi falsi e prestazioni sotto tono, l’Hockey Sarzana va a prendersi un meritato pareggio sul non facile campo del Cgc Viareggio, trovandosi oltretutto per ben due volte in vantaggio. Pari importante contro una diretta avversaria nella lotta-salvezza. Una partita molto tattica che si trascina nel solco dell’equilibrio con i due portieri Gomez e Corona bravissimi a chiudere la saracinesca. Il primo tempo, di fatto, si elettrizza nel finale, quando al preciso diagonale con cui Illuzzi porta avanti i rissoneri, risponde poco dopo Mura che infila l’1-1 dalla distanza. Nella ripresa la sceneggiatura non cambia e si avanti all’insegna dell’equilibrio. Così sono gli episodi a fare la differenza. Al 14’ Mura butta a terra Ortiz. È blu e conseguente tiro di prima che vale il 2-1 del Sarzana.

Il Cgc non ci sta e pareggio con Muglia, che sempre su tiro diretto insacca il 2-2 con un lob dopo aver fatto distendere Corona. Nel finale è Corona a far la differenza respingendo prima su Muglia e poi su Mura, poi è lo stesso argentino a centrare un clamoroso palo, dopo una ripartenza a tutta grinta. Alla fine è un pareggio, quello che serviva in casa rossonera dopo gli ultimi rovesci che avevano portato la squadra a scendere in classifica. Pari complessivamente ben accettato anche in casa Viareggio, che si tiene stretta la prestazioni di Mura e Muglia. "Abbiamo preso un punto sulle dirette contendenti ed il Sarzana è rimasto a distanza. La vittoria era chiaramente importante, ma alla fine siamo comunque soddisfatti", dice il direttore sportivo del Cgc Nicola Palagi.