Pareggio con Trestina: Rigucci punta alla salvezza diretta

"Non è stato il nostro miglior primo tempo, ma nella ripresa, nonostante la differenza di età e di esperienza con il Trestina i ragazzi sono cresciuti ed hanno provato a ritrovare anche il successo che in casa ci manca da troppo tempo e che avrebbe avvicinato ancora di più l’obiettivo della salvezza diretta".

Atos Rigucci non si sofferma troppo sulla classifica dopo il pareggio senza reti con gli umbri dell’ex Simone Calori, anche se con una gara in meno da giocare, il vantaggio di tre punti sui playout se non decisivo è almeno incoraggiante.

"Peccato – continua Rigucci – perché la squadra ci ha creduto fino alla fine e deve accontentarsi del pareggio. Bisogna continuare a lavorare, a testa bassa, consapevoli di dover affrontare già questo giovedì a Grosseto un’altra partita molto difficile".

Tra l’altro nel turno prepasquale, oltre alla trasferta dei rossoblù in Maremma, ci saranno scontri non banali per le dirette concorrenti, da Flaminia-Terranuova Traiana a Figline-Poggibonsi. Senza dimenticare gli impegni non scontati della Sangiovannese, che ospita il Livorno, del San Donato, di scena a Ostia, e del Follonica Gavorrano, che attende l’Orvietana ed è stato risucchiato insieme ai poggibonsesi nella bagarre per evitare gli spareggi retrocessione. "Non facciamo calcoli – ha ripreso l’allenatore dei valdarnesi – perché sarebbe da sciocchi. È bene, invece, pensare subito alle gare future. Credo che per tirarsi fuori dai guai occorrano almeno 41 o addirittura 42 punti".

Nel frattempo, tra due giorni a Grosseto l’Aquila ritroverà in mediana Mattia Saltalamacchia, classe 2005 impiegato con maggiore frequenza da titolare. Merita, però, considerazione anche il coetaneo Andrea Casagni, entrato nel secondo tempo al posto di Papini e autore di un’ottima frazione.

I ragazzi di Rigucci dopo Pasqua ospiteranno domenica 27 aprile la bestia nera San Donato Tavarnelle prima di chiudere la stagione il 4 maggio a Ostia.

Giustino Bonci