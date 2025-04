Italservice Pesaro affronta il Benevento: partita cruciale per la salvezza

Partita delicatissima quella che andrà ad affrontare l’Italservice domenica 27 aprile alle 20,45 a Benevento contro il Gg Team Wear. Il vice presidente Moreno Bordoni fa il punto della situazione attuale del Pesaro, quartultima e in zona playout: "E’ una partita fondamentale, perché ne mancano cinque da qui al termine della stagione e quindi è l’ultimo crocevia, è la gara della vita, è l’incontro più importante in assoluto. Benevento è ultima in classifica, ma è una formazione che non molla e che dopo il cambio di allenatore, è arrivato Scarpitti, nostro ex tecnico, sta provando a reagire. Al di là dei risultati, se la sta giocando contro tutti".

Quanto al morale, "noi scendiamo in Campania senza il nostro migliore giocatore, Barrichello è infatti squalificato, quindi per noi sarà un match dove dobbiamo dare il massimo, perché è una sfida da dentro o fuori. C’è pressione, ma anche tanta determinazione e voglia di uscire presto da questa situazione complicata".

Il cambio con Paolo Del Grosso nuovo allenatore al posto di Davide Bargnesi potrebbe scuotere la squadra che "ha ben accettato il cambio di allenatore. Del Grosso ha tanta esperienza in serie A ed è stato per tanti anni al fianco di più grande mister italiano, Fulvio Colini, quindi ha accumulato esperienza. Ovviamente è specializzato nei portieri, ma ha anche il patentino di allenatore di serie A. Ha quindi tutte le carte in regola per fare bene. In questi giorni in cui il campionato è stato fermo per la Nazionale, ha lavorato tanto e soprattutto sulla testa dei giocatori, ha cercato di costruire delle nuove motivazioni che ci permettano di affrontare queste ultime cinque giornate con il coltello fra i denti. Ogni partita sarà una finalissima che bisogna per forza vincere".

Fondamentale sarà l’atteggiamento: "Lo spirito sarà quello di dovere fare risultato a tutti i costi. Finora che stagione è stata assolutamente non soddisfacente, ma ancora non è finita. Il pubblico di Pesaro nonostante la stagione sia stata con risultati poco soddisfacenti, sta rispondendo benissimo, di media in Italia è uno dei pubblici più straordinari che anche nelle giornate più buie ha sempre applaudito ai suoi ragazzi e li ha incitati a non mollare, spronandoli ad andare avanti. Questo pubblico merita davvero molto di più, è un pubblico che fa la differenza. Un pubblico che in questi anni è cresciuto grazie all’impegno della famiglia Pizza".

Beatrice Terenzi