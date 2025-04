CGC Viareggio e Sarzana pareggiano 3-3: Lombardi protagonista con una doppietta

cgc viareggio

sarzana

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Rosi, Mura, Lombardi, Muglia, D’Anna, Raffaelli. All. Cupisti.

SARZANA: Corona, De Rinaldis, Xavi Rubio, Borsi, Ortiz, Mattugini, Illuzzi, Manrique, Tognacca. All. Festa.

Arbitri: Davoli-Rago.

Marcatori: 16’44“ pt De Rinaldis, 12’54“ pt Muglia, 2’59“ pt Ortiz; 24’54“ e 19’51“ st Lombardi, 14’56“ st Tognacca.

VIAREGGIO – Mantenere viva la speranza in previsione della partita di ritorno. Questo doveva fare il Gb Mec Cgc Viareggio e questo ha fatto, alla luce del 3-3 finale che lascia segnali molto positivi in previsione della replica prevista per domenica alla 18. Cgc e Sarzana hanno dato vita a una partita godibile, dai ritmi alti e sostanzialmente equilibrata, al cospetto di un pubblico numeroso e caldo. Positiva la prova in toto dei bianconeri, con un Luca Lombardi sugli scudi ed autore di una doppietta pregevole, con due bordate che resteranno nella memoria di molti.

Partita che inizia con il tentativo di Rosi e le due sortite di Mura, ma Corona si dimostra sempre sul pezzo. Cosa che fa anche Gomez sul tentativo di Borsi. Ci vuole una giocata individuale per spezzare l’iniziale equilibrio. Giocata che arriva con De Rinaldis che beffa il portiere argentino con un diagonale dalla distanza. Il Cgc però non si deprime e sull’asse Lombardi-Muglia il pari è servito. Staffilata da centro pista del primo e tocco, da bomber vero, del secondo per l’1-1. Durante la fase centrale della frazione regna un sostanziale equilibrio, fino a che D’Anna non viene atterrato in area da Manrique. È rigore ma Cinquini, di potenza, fa solo tremare la traversa. Mancano circa 10’ alla fine e non accade molto altro fino a 184“ dalla sirena, quando Xavi Rubio alza la pallina per Ortiz che al volo beffa Gomez per il 2-1 ligure.

L’inizio ripresa è spumeggiante e a tinte bianconere. Appena 6“ e Lombardi infila il 2-2 dalla propria metà pista. Dopo un velenoso diagonale di Muglia è ancora peperino Lombardi a entusiasmare il PalaBarsacchi con un’altra staffilata, sempre dalla propria metà pista, che vale il sorpasso viareggino. Gomez respinge con bravura su Ortiz, ma nulla può sul giovane Tognacca che approfitta di una disattenzione difensiva del Cgc.

Mancano 10’, ma dopo tante emozioni i ritmi calano. Il Cgc ci prova ma è Gomez a salvare il risultato su Ortiz a 4’ e 51" dalla fine. Finisce in parità e al Sarzana basterà pareggiare per centare i quarti di finale, contro la Canniccia Motor Club Forte. Per questo Cgc, però, l’impresa non pare affatto impossibile. "Ottima prova dei ragazzi, tutto è ancora aperto", è il commento a caldo del ds Nicola Palagi.

Sergio Iacopetti