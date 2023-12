Coppa italia. Alle 21 la Fiorentina ospita il Parma

Il Parma stasera alle 21 al Franchi sfida la Fiorentina, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I crociati ieri hanno svolto attivazione manuale, torelli, lavoro sul possesso palla, esercitazione tattica a tema e una partitella a metà campo e domattina si dedicheranno alla rifinitura in terra toscana che aiuterà il tecnico Pecchia a chiarire gli ultimi dubbi di formazione. La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Lautaro Valenti, a poco più di otto mesi dalla rottura del legamento crociato, oltre al rientro di Sohm, squalificato sabato scorso in campionato a La Spezia, e al recupero di Benedyczak, che aveva dovuto saltare la trasferta al Picco a causa della febbre. Per il resto si prevede un robusto turnover: sicuro l’utilizzo di Corvi tra i pali, potrebbero trovare spazio dal 1’ anche i vari Coulibaly, Osorio, Ansaldi, Bernabé, Partipilo e Bonny, tutti esclusi almeno inizialmente nell’ultima gara di serie B.