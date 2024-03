Coppa Italia amara. Follonica battuto in finale

Al Follonica non basta giocare alla pari con il Forte dei Marmi. La Coppa Italia 2023/24 viene vinta dalla formazione di Alessandro Bertolucci per 2-1 (primo tempo 1-0) al termine di una partita giocata più sul filo della tensione agonistica che su quello della tecnica. Palaforte esaurito e tifo molto caloroso da entrambe le parti. Prime conclusioni, parate, di Ipinazar (3’) e Torner (4’) a cui replica Marco Pagnini in ripartenza (6’). All’8’ viene espulso Torner, Gnata para a Davide Banini il tiro diretto e con l’uomo in meno azione personale di Rossi con tiro parato. Prima della fine della penalità viene espulso Banini; Barozzi para il tiro diretto di Compagno e anche questa inferiorità non produce effetti. Le difese fanno un gran lavoro limitando sia il numero dei tiri in porta, sia la loro precisione. Al 20’ Gil impegna Barozzi e un minuto dopo il Forte dei Marmi passa in vantaggio grazie a un forte tiro di Compagno dal limite. Prima dello scadere è Gnata a parare una conclusione di Davide Banini. Al 10’ della ripresa viene espulso Montigel. Ambrosio entra per battere il tiro diretto che finisce fuori e nulla succede nei 2’ di superiorità rossoblù. Dopo un salvataggio di Barozzi sulla linea (12’) arriva il pareggio di Davide Banini con tiro dal limite dopo un rinvio dalla difesa (14’). Il pareggio dura una manciata di secondi perché Torner segna da posizione angolata la rete che si rivelerà decisiva. I minuti successivi, sconsigliati ai deboli di cuore, vedono il palo di Montigel (16’), una doppia parata di Barozzi sui tiri di Gil, il rigore parato a Torner (20’) e la superiorità numerica non sfruttata dai padroni di casa che resistono nell’ultimo minuto ai generosi tentativi del Follonica con cinque uomini di movimento. Ma la Coppa Italia è del Forte dei Marmi.

FORTE: Gnata (Taiti), Cinquini, Galbas, Ipinazar, Torner (1), Ambrosio, Rossi, Compagno (1), Gil. All.: Bertolucci.

FOLLONICA: Barozzi (Mugnaini), Buralli, Banini D. (1), Pagnini F., Pagnini M., Bracali, Bonarelli, Maldini, Montigel. All.: Silva