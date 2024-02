Coppa Italia di arrampicata alla Dewa Wall

Un fine settimana dove l’attenzione sarà per la palestra di arrampicata Dewa Wall di Ferrara, che ospiterà la Coppa Italia di arrampicata disciplina ‘Boulder’. La Federazione Italiana Arrampicata Sportiva (F.A.S.I.) ha scelto la palestra ferrarese per la seconda tappa dell’evento di arrampicata più importante dell’anno a livello nazionale, ovvero, la Coppa Italia. Ieri e oggi si esibiscono i climbers più importanti sul circuito italiano, fra i quali spicca il ferrarese Luca Boldrini, atleta della nazionale italiana di arrampicata sia giovanile che senior partecipando nel 2023 alla coppa del mondo Lead a Briancon. Tra i numerosi risultati in campo giovanile nel 2023 è per il secondo anno Campione italiano Boulder e podio classifica generale coppa Europa boulder giovanile 2022. L’arrampicata è sport olimpico ed è in forte espansione, Deva Wall Ferrara rappresenta un riferimento importante a livello italiano, ospitando numerose competizioni importanti. In occasione delle finali di oggi saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali e l’assessore Alessandro Balboni, che ha visto nascere Deva Wall.