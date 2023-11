Coppa Italia e under 18. Doppio impegno per i Duchi

Si prepara un altro weekend di football per gli SGI Duch,i che scenderanno in campo sabato e domenica per le partite della 4° giornata di Coppa Italia e del campionato under 18. La formazione di Coppa Italia allenata da coach Brunetti giocherà in trasferta sabato alle 16.30 a Verona al centro sportivo di via Bisenzio contro i Redskins; una partita che può valere la sicurezza del primo posto nel girone e può essere la conferma dei miglioramenti già visti rispetto alla prima giornata di campionato. Coach Brunetti non sottovaluta l’impegno: "I Redskins (che hanno all’attivo una vittoria ed una sconfitta in campionato) sono una squadra molto fisica che fa del gioco a terra il proprio punto di forza, noi invece come squadra puntiamo più sulla velocità e l’atletismo. Sarà una partita dura anche perché non saremo al completo, con qualche infortunio ancora da recuperare e qualche giocatore a mezzo servizio, ma in settimana abbiamo preparato al meglio il piano di gioco ..abbiamo ottime potenzialità per esprimere un buon football e giocare al meglio questa partita".

Impegno in salita invece per l’under 18 di coach Ferrari, che domenica al Mike Wyatt Field alle 14 ospiterà la capolista Panthers Parma che scende a Ferrara imbattuta e con l’obiettivo di confermare il primo posto nel girone C del campionato. Gli SGI Duchi arrivano a questa partita dopo la bella vittoria contro i Lions Bergamo di due settimane fa, con la formazione estense che pur risicata nei numeri e con diversi giocatori in doppio ruolo, aveva portato a casa un successo frutto di cuore e sacrificio. Contro la corazzata parmense, che fino ad oggi non ha concesso neanche una segnatura agli avversari, non sarà impresa facile ma i Duchi scenderanno in campo per dare il massimo e se l’intensità e la grinta rimarranno quelle dell’ultima partita, sicuramente gli estensi potranno dire la loro.