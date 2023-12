Coppa Italia femminile. Il Gispi si aggiudica la terza tappa. Vinte entrambe le partite

Solo poche settimane fa, il club aveva già festeggiato la convocazione con l’Italia U18 della giovane Alice Vignozzi a Rimini. E domenica scorsa, le ragazze del Gispi si sono aggiudicate anche la terza tappa della Coppa Italia di rugby femminile svoltasi a San Vincenzo, vincendo tutte e due le gare disputate. Momento insomma positivo per la palla ovale "in rosa", che sembra far registrare una crescita tecnica notevole anche in termini di risultati. Già lo scorso novembre, a Lucca, le "gispolotte" avevano ben figurato: nella seconda tappa del torneo avevano battuto le padrone di casa con un netto 27-7 per poi pareggiare 19-19 con Rugby Valdelsa, lasciando lo scettro del girone alle rivali in virtù della vittoria con un margine più ampio ottenuta contro le lucchesi. Ma nella provincia livornese non c’è davvero stata storia, stavolta: le rugbiste pratesi si sono riscattate battendo con un perentorio 41-14 le concorrenti della Valdelsa e regolando per 38-17 anche le giocatrici del Rufus San Vincenzo.