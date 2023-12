Coppa Italia. Prato supera il Salerno. E guarda al campionato

Nell’ultima gara del girone di Coppa Italia l’Hockey Prato supera 6-4 il Campolongo Salerno scavalcando i campani, costringendoli così all’ultimo posto. Partita ininfluente per la classifica dove i giochi erano fatti con il Matera già qualificato per la final four. La squadra di Bernardini chiude il girone con due vittorie e un pareggio proseguendo il percorso di crescita in preparazione al campionato di A2 che prenderà il via il 6 gennaio. La sfida giocata al PalaRogai è stata equilibrata con il botta e risposta nel primo tempo. Vantaggio firmato da Capuano Lorenzo e pareggio dei campani su rigore. La ripresa è iniziata sulla solita falsariga. Pratesi in vantaggio con Baldesi e pareggio dopo appena pochi secondi con Giudice. I biancazzurri hanno preso in mano la partita con le reti di Capuano Lorenzo e Barbani. Il Salerno accorcia le distanze con Esposito ma nel giro di un minuto i pratesi allungano sul 6-3 con le marcature di Benelli e Baldesi. Il gol di Durante nel finale serve solo per il tabellino. Ora testa al campionato dove l’obiettivo dei pratesi è quello della salvezza. Si comincia il 7 gennaio a Forte dei Marmi.