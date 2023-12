Coppa Toscana. Galcianese in campo con la Dinamo Florentia

Scocca l’ora della Coppa Toscana di Promozione di calcio femminile per la Galcianese. Le biancazzurre giocheranno oggi alle 14.30 in trasferta sul campo della Dinamo Florentia. La partita per le ragazze di Pallara è cruciale visto che le padrone di casa sono terze staccate proprio di una lunghezza dalle laniere, seconde a due punti dalla capolista Casolese. Vincere contro la Dinamo Florentina significherebbe quindi per la Galcianese blindare la seconda piazza e poi sperare in un passo falso della capolista attesa dal testa-coda contro la Sangiovannese. Ricordiamo inoltre che le biancazzurre difendono in Coppa ancora l’imbattibilità, frutto di una vittoria e di un pareggio in due match finora disputati. Passando alla Coppa Toscana d’Eccellenza, turno di riposo per il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che teoricamente avrebbe dovuto giocare oggi contro la Lucchese. Occasione quindi per il Blues Pietrasanta di andare in fuga solitaria in vetta.