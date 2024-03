Coppa Toscana. Il Certaldo Nuoto a testa alta. Buone prestazioni in vasca

Ottimi risultati e tanti sorrisi. Escono a testa alta i giovani del Nuoto Certaldo, categoria Esordienti A, dalla Coppa Toscana per il ventunesimo memorial Egidio Giannoni. La manifestazione che si è tenuta alla piscina Bastia di Livorno, valida per la finale regionale per la sessione invernale, ha visto impegnati i giovani 15 finalisti della Fiammetta. I baby atleti si sono cimentati su tre gare a testa, in un contesto numeroso e assai competitivo. Alla fine la compagine certaldelse si è piazzata al 28esimo posto nella classifica finale per società, con 82 punti realizzati. Oltre al risultato collettivo ci sono state tante soddisfazioni “personali” ottenute a conclusione di una positiva sessione.

In particolare evidenza si pongono le belle gare disputate da Aurora Dodaj che ha ottenuto il quarto posto nei 100 farfalla e il quinto nei 50 stile. Lucilla Bondi si è piazzata settima nei 50 dorso, 17esima nei 100 misti e 32esima nei 50 farfalla. Lorenzo Taddei ha concluso al nono posto sui 100 farfalla, all’11esimo sui 50 dorso e al 14esimo sui 100 dorso. E poi ancora: Andrea Ghelli è arrivato nono sui 50 dorso, dodicesimo sui 100 dorso e 27esimo sui 50 farfalla. Buone prove a cui fanno seguito miglioramenti cronometrici come quelli evidenziati da Diana Galgani con il 12esimo posto sui 50 e 100 dorso e il 27esimo sui 50 farfalla.

Buone prestazioni anche per: Brando Giotti (14esimo sui 100 misti, 18esimo sui 50 rana e 19esimo sui 50 farfalla); Nhicolas Monzani (17esimo sui 50 rana, 21esimo sui 100 rana e 28esimo sui 200 misti); Federico Gulotta (17esimo sui 100 farfalla, 22esimo sui 50 farfalla e 31esimo sui 50 rana); Giulio Cappelli (19esimo sui 100 farfalla). E sempre sui 100 farfalla Gaia Bettiol ottiene il 26esimo posto, mentre sui 50 rana è 29esima e sui 50 farfalla chiude al 34posto. Ettore Alfani ottiene invece il 26esimo posto sui 50 farfalla, il 31esimo sui 100 misti e il 34° sui 50 dorso, Niccolò Cerbai chiude al 26esimo posto sui 100 farfalla, a cui seguono il 36esimo posto sui 100 rana e il 40esimo sui 50 rana. E per finire Haile Lehem Solomon ottiene un buon 26esimo posto sui 100 misti, Eva Chesi ottiene il 31esimo posto sui 100 farfalla ed Emma Spini che chiude al 34esimo posto sui 200 misti dopo una performance soddisfacente.